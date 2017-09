Le nouveau film de Denys Arcand obtient une aide du Fonds Québecor

MONTRÉAL – Le prochain long métrage du cinéaste Denys Arcand est l’un des trois films à bénéficier du programme d’aide à la production événementielle et cinématographique (PAPEC), du Fonds Québecor, pour sa 14e ronde de financement, a-t-on annoncé mardi.

En effet, la production, intitulée «Le triomphe de l’argent», qui mettra notamment en vedette Alexandre Landry, Louis Morissette et Maripier Morin a été sélectionnée, de même que la nouvelle œuvre de Sébastien Pilote (à qui l’on doit «Le démantèlement»), «La disparition des lucioles», et la comédie «Avant qu’on explose», scénarisée par Éric K. Boulianne et mise en scène par Rémi St-Michel.

Le volet événementiel de la PAPEC permettra quant à lui de capter en images la toute dernière tournée qu’entreprend la violoniste Angèle Dubeau avec son ensemble la Pietà pour souligner ses 40 ans de carrière.

Les quatre projets se partageront une aide totale de 624 000 $.

Depuis sa création en 2010, la PAPEC a appuyé 57 projets cinématographiques et 14 projets événementiels, ce qui représente une aide financière avoisinant les 11 millions $. Annuellement, le Fonds Québecor contribue aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l’industrie canadienne en versant des redevances d’environ 7 millions $.