Les 10 modèles les plus populaires de l’été sur Kijiji

Quand vient le temps de magasiner une voiture, le site d’annonces en ligne Kijiji devient rapidement un incontournable pour les consommateurs de chez nous.

Et en analysant les modèles de véhicules les plus recherchés sur le site à travers le Canada depuis juin 2017, on retrouve un beau mélange entre le rêve et la réalité. Constatez-le par vous-même!

10. Toyota RAV4

À la fois compact, pratique et économe en carburant, le Toyota RAV4 ne manque pas de raisons pour attirer l’attention. C’est un véhicule fait pour la vraie vie!

9. Jeep Wrangler

Ah qu’il fait rêver, le Jeep Wrangler! Son look robuste et son système 4x4 inégalable fait sa réputation depuis des décennies, et il continue de demeurer un chouchou des Canadiens!

8. Honda CR-V

Comme le Toyota RAV4, le CR-V est un véhicule rationnel qui fait le bonheur de bien des familles. Et ça dure depuis plus de 20 ans.

7. Dodge Charger

La grosse berline américaine par excellence. Véhicule officiel de plusieurs corps policiers à travers le pays, la Charger fait rêver les nostalgiques de l’époque des Muscle Cars.

6. Dodge Ram

Ram est devenue une marque à part entière il y a déjà quelques années, mais elle demeure associée à Dodge pour plusieurs consommateurs. Et comme Kijii regorge de véhicules d’occasion à vendre, on peut encore y trouver plusieurs Dodge Ram!

5. Chevrolet Camaro

Là, on est davantage dans le rêve que dans la réalité. La Camaro fait saliver bien des automobilistes, mais rares sont ceux qui se rendront jusqu’à l’achat. La majorité finit par se tourner vers un modèle un peu plus terre-à-terre...

4. Chevrolet Corvette

Comme la Camaro, la Corvette fait rêver les amateurs de performances depuis des décennies. Pas surprenant qu’elle se retrouve parmi les modèles les plus recherchés de l’été sur Kijiji.

3. Ford F-150

Véhicule neuf le plus vendu au pays année après année, le Ford F-150 fait aussi partie du Top 3 des modèles les plus recherchés par les internautes sur Kijiji depuis juin.

2. Honda Civic

L’histoire d’amour entre la Civic et les Canadiens ne semble pas avoir de fin. C’est d’ailleurs la seule berline compacte à faire sa place parmi ce palmarès. Dans vos dents, Corolla et Elantra!

1. Ford Mustang

Êtes-vous vraiment surpris? La Mustang, c’est la voiture sport abordable par excellence. Le rêve accessible, surtout si vous cherchez parmi les modèles d’occasion.