Sous un chapiteau, une rutilante Chevrolet Impala 1967 rouge. Il y avait aussi une infiniment belle Cadillac 1947 et une autre de 1956, cuvée de ma naissance. L’Impala trônait parce que son 50e anniversaire rimait avec celui de la concession Chalut de Joliette. Le stationnement était en fête. Sous le soleil coulaient vin et bonne bière, et les souvenirs se bousculaient d’âge en âge entre clients, employés et fournisseurs. La photographe Isabelle Forest croquait tout ce qu’elle pouvait avec un léger frisson parce que c’est son père qui a pris les premiers clichés pour Amable Chalut quand il a démarré l’entreprise. Il y avait des fidèles et des employés de la première et de la dernière heure. Chalut ce sont des « A ». Amable a légué à son fils André, dont a hérité Alain, et Alexandre sera fort probablement la quatrième génération.

Présentement, sous Alain, l’histoire n’a jamais été aussi familiale, sa femme (Claudie), le beau-père, la belle-mère, le fils, etc.

DANS 50 ANS

Le week-end dernier, Alain a séquestré sa cinquantaine d’employés ainsi que leurs conjoints et conjointes. Un week-end à Tremblant pour célébrer ce retour en arrière. Tous dans un capiteux bus, personne ne conduit et on se laisse gâter. 1967, c’était une année où les routes suppliaient des voitures. On ouvrait le tunnel Lafontaine, l’échangeur Turcot, le pont de Trois-Rivières et on pouvait enfin faire Joliette-Montréal par autoroute, la 40. Amable Chalut avait compris le message.

Et pendant ces 50 ans, il y a eu des crises du pétrole, des invasions asiatiques et allemandes, une avancée technologique extraordinaire et même une épuration, où GM a éliminé des dizaines de concessionnaires. L’affiche de Chalut est toujours là, de père en fils et de « A » en « A ».

Peut-être que dans 50 ans, le fils d’Alexandre sera encore là, le fils d’Isabelle Forest prendra des photos et mon Simon ira animer la fête.

