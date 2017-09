Les tortues du monticule

En ce qui me concerne, il n’y a rien de plus ennuyant que de voir un lanceur quitter la plaque du monticule, jeter un regard vers le champ exté­rieur et se réinstaller sur la plaque pour ensuite répéter le manège avant de se décider à effectuer un lancer.

Et c’est ce genre d’attitude qui va finir par forcer le baseball majeur à installer des chronomètres au tableau indicateur pour afficher le temps dont dispose un lanceur pour effectuer un lancer une fois que le receveur lui a remis la balle et qu’il n’y a aucun coureur sur les sentiers.

Normalement, il ne devrait pas s’écouler plus de 20 secondes dans une telle situation.

Le pire exemple de ces tortues du monticule, c’est Pedro Baez, le releveur des Dodgers de Los Angeles.

Je sais que, souvent, un releveur se pointe sur la butte alors qu’il y a des coureurs sur les buts. Mais au début d’une manche, c’est inacceptable !

Baez met en moyenne 30,1 secondes entre chaque lancer. La saison dernière, c’était 30,2 secondes. Toute une amélioration, non ?

Baez avoue qu’il doit accélérer son rythme et qu’il le fera, pourvu que cela n’affecte pas ses succès comme releveur.

Que cela affecte ou non ses succès, Baez devra composer avec le chronomètre, car le baseball majeur y songe sérieusement.

12 minutes

En effet, le baseball a institué le règlement des 20 secondes entre chaque lancer dans certaines ligues mineures depuis 2015 et on y a enregistré une baisse de 12 minutes dans la durée des matchs.

Mais pour réaliser l’objectif du commissaire Rob Manfred de réduire de façon significative la durée des matchs, il faudra donner des directives strictes aux arbitres pour faire respecter la règle.

Il faudra faire de même avec les frappeurs qui, entre deux lancers, quittent leur rectangle pour ajuster leurs gants alors qu’ils ne se sont même pas élancés sur l’offrande du lanceur.

Ou encore le frappeur qui, avec un compte complet, se retire du rectangle pour jeter un long regard vers son instructeur du troisième but... Quel signal peut-il bien recevoir dans une telle situation ?

Aucun.

Septembre est le mois idéal des tortues du monticule.

Pourquoi ?

Simplement parce que les équipes qui peuvent se le permettre rappel­lent 15 joueurs de leurs filiales, surtout des lanceurs.

15 lanceurs

Le 1er septembre, les Angels et les Rangers ont mis 4 heures 33 minu­tes à terminer un match qui n’a nécessité que huit manches et demie. Les gérants en présence ont eu recours à 15 lanceurs pour affronter, en moyenne, six frappeurs... Onze des 15 lanceurs n’ont même pas lancé une manche complète et une balle a été frappée en jeu toutes les 4 minutes 12 secondes !

Cela n’a aucun sens.

Qui plus est, le match Yankees- Red Sox a duré 4 heures 44 minutes et aucune balle n’a été frappée en jeu dans 40 % des présences au bâton des frappeurs. Faut-il ajouter que le receveur Gary Sanchez, des Yankees, a multiplié ses visites au monticule, quatre fois dans la seule neuvième manche !

Selon l’Elias Sports Bureau, les équipes ont fait appel à 11 % plus de joueurs par match en septembre 2016 et on utilisé 15 % plus de lanceurs au cours de cette période.

Il est dommage que de telles tactiques transforment des matchs qui devraient être les plus excitants de la saison en des matchs qui s’éternisent au point d’inciter les amateurs à quitter le stade avant la fin ou à éteindre leur téléviseur pour aller faire dodo.

Weaver à la retraite

L’excellent lanceur Jared Weaver, auteur de 150 victoires avec les Angels de Los Angeles et trois fois membre de l’équipe d’étoiles, a décidé de raccrocher son gant.

Weaver, qui poursuivait sa carrière avec les Padres de San Diego, a pris cette décision alors que son nom allait être inscrit sur la liste des blessés en raison d’une blessure à la hanche.

Weaver en arrachait depuis le début de la campagne, comme en témoignent sa fiche de 0-5 et sa moyenne de points mérités de 7,44 en neuf départs avec les Padres.

Il tire sa révérence avec un dossier de 150-98 et une mpm de 3,63. Il a connu une saison de 20 victoires en 2012 et signé un match sans point ni coup sûr contre les Twins cette saison-là.

Bochy... la grosse tête

N’allez pas croire qu’il a la tête enflée parce qu’il est le seul joueur à avoir réussi le seul circuit décisif accordé par Nolan Ryan au cours de son illustre carrière !

Bruce Bochy avait claqué ce circuit le 1er juillet 1985 en fin de 10e manche.

Pour justifier le titre de cette nouvelle, disons simplement que le gérant des Giants de San Francisco porte la plus grosse casquette des majeures, soit un couvre-chef de huit pouces et un quart de tour de tête.

Mais il pourrait se gonfler la poitrine puisqu’il est le gérant des majeures né à l’extérieur des États-Unis qui revendique le plus grand nombre de victoires. Il a vu le jour à Landes de Bussac, en France.

Exploit de Girardi

Le gérant actuel des Yankees de New York, Joe Girardi, est l’un des rares receveurs à avoir été derrière le marbre pour un match sans point ni coup sûr et un match parfait.

Il agissait comme receveur pour Dwight Gooden lorsque ce dernier a réussi son match sans point ni coup sûr, le 14 mai 1996, et il était aussi le receveur de David Cone lorsque ce dernier a signé un match parfait contre les Expos, le 18 juillet 1999 au Yankee Stadium.

Girardi peut également se vanter d’avoir été congédié après avoir mérité le titre de gérant de l’année à sa première saison dans les majeures, alors avec les Marlins de la Floride.

Le club des 20-20

La saison tire à sa fin et le grand droitier des Red Sox de Boston Rick Porcello va peut-être avoir l’occasion de devenir l’un des rares lanceurs à subir 20 défaites lors de la saison qui a suivi une campagne de 20 victoires.

Porcello a mérité le Cy-Young en 2016 avec un dossier de 22-4, une mpm de 3,15 et 189 retraits au bâton.

Cette saison, après 28 départs, Porcello présente un dossier peu reluisant de 9-15 et une mpm de 4,45.

S’il devait subir cinq autres défaites avant la fin du calendrier, il deviendrait le huitième lanceur à vivre une telle dégringolade au cours des 60 dernières années. Seul Steve Carlton, des Phillies, (27-10 en 1972 et 13-20 en 1973) avait gagné le Cy-Young la saison précédente.