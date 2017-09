Nuit de terreur causée par Maria

Une famille québécoise vivant en Guadeloupe a affronté durant de longues heures la force destructrice de l’ouragan Maria, se demandant par moment comment elle allait survivre à des vents aussi violents.

Anouk Dewailly, son conjoint Raphaël De Lacotte et leur fils de trois ans ont vécu dans l’angoisse et la peur le passage de l’ouragan Maria sur la Guadeloupe dans la nuit de lundi à mardi. Les membres de la petite famille ont notamment dû se réfugier dans un abri de béton parce qu’ils craignaient que leur maison construite à partir de conteneurs pour résister aux ouragans ne tienne pas le coup.



«On pensait que ça n’allait jamais s’arrêter. La pluie et le vent rentraient dans la maison. On ne savait plus comment se protéger, donc on s’est réfugié dans l’abri. J’ai vraiment eu peur de mourir», raconte la femme, enceinte de sept mois. «J’ai eu des contractions pendant 12 heures tellement j’étais stressée.»



Vivant dans la ville de Saint-François, la famille a été frappée de plein fouet par l’ouragan. De 18 h lundi à 9 h le lendemain matin, les vents violents et la pluie diluvienne se sont abattus sur eux sans arrêt.

«Le cyclone a passablement ralenti en arrivant ici, donc ça a duré très longtemps, affirme la femme, jointe par téléphone. On a eu des vents horribles de plus de 200 km/h toute la nuit», explique-t-elle, encore sous le choc d’avoir côtoyé d’aussi près la force de la nature.

Photo courtoisie

Scènes d’après-guerre

Au lendemain du passage de Maria, le couple était toujours confiné dans sa résidence et n’avait aucune idée de l’étendue des dommages sur l’île qu’il habite depuis deux ans et demi. Son quartier était toutefois passablement amoché.



«C’est une scène d’après-guerre. Il y a des arbres partout dans la rue, les portails des maisons sont arrachés. En pleine nuit dans le noir, on ne comprend pas ce qui nous attend, mais on a compris en sortant ce matin», se désole la Québécoise, propriétaire d’un commerce sur l’île avec son conjoint.



«On n'a aucune idée c’est dans quel état, mais on a des assurances. Tant qu’on sait que nos amis et tout le monde sont vivants, le matériel, ça nous passe 10 pieds par-dessus la tête», souligne la dame qui avait déjà vécu un cyclone à l’île de la Réunion.



L’heure sera maintenant au nettoyage et surtout à tenter de retrouver une vie normale après le passage de la tempête sur l’île. Pour Anouk Dewailly et sa famille, pas question de quitter l’endroit malgré les risques d’ouragans. «On est des Antillais maintenant, c’est chez nous ici. Nous serons solidaires.»



Prochaines heures cruciales



Après avoir frappé durement la Guadeloupe et la Dominique, Maria se dirige maintenant droit vers Porto Rico et demeure de force 5. Le météorologue Gilles Brien s’inquiète d’ailleurs pour cette île américaine.



«Les prochaines 36 à 48 heures seront cruciales parce qu’actuellement, on parle de vents dévastateurs. Et l’œil s'aligne droit vers la côte de Porto Rico, ce qui laisse croire que beaucoup de dommages sont à prévoir dans cette île qui a une grande population», souligne l’expert.

Avec des vents atteignant les 250 km/h, Maria a une puissance un peu moindre qu’Irma qui a frappé la semaine dernière, mais son diamètre la rend moins imposante. «Ses vents ne sont pas aussi forts et son étendue est moindre. Elle est environ deux fois plus petite qu’Irma», fait remarquer M. Brien, rappelant que son passage pourrait néanmoins être tout aussi destructeur.