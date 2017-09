Optimisme chez les Rams

Choix de deuxième tour au dernier repêchage, Everett cadre parfaitement dans le moule des ailiers rapprochés athlétiques que recherche l’entraîneur-chef Sean McVay. Il a montré son potentiel avec 95 verges, dimanche, et il y a longtemps que les Rams souffrent à cette position. Blessé à l’aine, sa présence est toutefois incertaine.

À sa deuxième année, l’ailier défensif des Niners continue de s’affirmer. Il a enregistré six sacs à sa première saison, même si ce n’est pas sa mission première à l’intérieur du front. Il compte un sac jusqu’ici cette saison et est le cœur d’une ligne défensive qui se veut le point le plus encourageant d’une équipe en reconstruction.