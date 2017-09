Pacioretty impressionné par Drouin

Si aucun coéquipier ne s’était déplacé lors de l’annonce de l’implication de P.K. Subban avec la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants en septembre 2015 (c’était tout juste avant la nomination d’un capitaine...), Jonathan Drouin s’est assuré que son nouvel ami Max Pacioretty allait être présent, mardi, lors de la rencontre de presse.

«J’apprécie beaucoup le fait qu’il se soit déplacé au CHUM», a reconnu le jeune attaquant.

Pacioretty s’est dit fort impressionné par cette implication de Drouin au sein de la Fondation du CHUM.

«À 22 ans, je n’étais pas aussi conscient de l’importance de s’impliquer au sein de la communauté, a reconnu le capitaine du Canadien. Pour un jeune de son âge, Jonathan démontre de la maturité et du caractère avec un tel élan de générosité. C’est surprenant qu’il soit déjà en mesure de comprendre le rôle qu’on doit jouer dans la société.

«J’ai appris à bien connaître Jonathan durant l’été. Il est venu participer à mon tournoi de golf et il n’a pas eu à me tordre un bras pour que je vienne assister à la rencontre de presse. On se supporte au sein de l’équipe. Jonathan m’avait confié qu’il était très nerveux de parler en public et je tenais à être à ses côtés.»

Formidable, de dire Serge Savard

Serge Savard, fort impliqué au sein de la Fondation du CHUM, est emballé par cette décision prise par Drouin.

«De voir un jeune homme de 22 ans y aller d’un tel engagement avant même d’avoir disputé un premier match avec le Canadien est tout à fait formidable, a raconté ce membre du Temple de la renommée du hockey. Il est important que des joueurs qui vivent à l’année au Québec puissent s’impliquer de cette façon. J’adore ces athlètes qui passent l’été à Montréal et qui répondent aux questions des amateurs, comme on le faisait à l’époque.

«Jonathan Drouin deviendra probablement le joueur le plus populaire de l’équipe en raison de son statut d’attaquant francophone et il comprend qu’il se doit de représenter un modèle pour les jeunes, a ajouté Savard. Marc Tremblay, Daniel Johnson et moi l’avons rencontré au début de l’été et je lui ai fait réaliser l’importance de s’impliquer au sein de la communauté. On s’en réjouit.»

Tremblay, qui est président du conseil d’administration de la Fondation du CHUM et vice-président principal chez Québecor, a qualifié Drouin de «jeune au coeur d’or avec de solides valeurs».