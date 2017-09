Le Canadien n'est pas une mauvaise équipe, mais...

Lorsque je regarde la progression des équipes canadiennes comme celles des Oilers d’Edmonton et des Maple Leafs de Toronto, et que je la compare à la situation du Canadien, je dois admettre que ce n’est pas très encourageant en vue de la prochaine saison.

Je trouve que l’on fait du surplace et qu’encore une fois, toute la pression repose sur deux ou trois joueurs, soit Carey Price, Max Pacioretty et cette année, on peut ajouter Jonathan Drouin. Le Canadien n’a pas une mauvaise équipe, mais je crois que c’est plus réaliste de dire qu’il va se battre pour une place en séries, que pour le sommet de sa section ou de son association.

Force est d’admettre qu’il y a beaucoup de « si » et de « mais ». Le Canadien connaîtra un certain succès si Price et Pacioretty sont en santé et jouent à la hauteur de leur talent.

L’an dernier, Price a été exceptionnel devant son filet malgré une mauvaise passe en milieu de saison. Le Canadien a gagné le titre de sa division, mais n’eût été un début de saison extraordinaire, l’équipe aurait possiblement été exclue des séries éliminatoires.

Il ne faut pas s’attendre à un début de saison comme celui de l’an dernier, alors que le Canadien avait gagné 13 de ses 15 premiers matchs.

Ça va donc prendre de la constance. Je crois que le Canadien se qualifiera pour les séries éliminatoires, mais honnêtement, l’équipe ne progresse pas à mon goût. J’aime beaucoup l’addition de Drouin à l’attaque et de Karl Alzner à l’arrière, mais on a aussi perdu des éléments importants.

Le facteur Julien

Il ne faut pas non plus oublier l’entraîneur Claude Julien. Le fait qu’il soit en place dès le début du camp d’entraînement va lui permettre de mouler l’équipe à sa main. Il a bien fait des ajustements à son arrivée en milieu de saison, mais il n’a pas tout chambardé. C’est la première vraie saison de son retour à Montréal et je crois que ça peut avoir un impact sur la motivation des joueurs.

La déclaration de Marc Bergevin à savoir qu’il avait une meilleure défense que l’an dernier a beaucoup fait jaser, mais je ne suis pas en désaccord. Je connais bien Alzner puisque j’ai joué avec lui à Washington et c’est un excellent défenseur, même s’il ne s’est pas développé sur le plan offensif autant qu’on l’aurait cru.

Shea Weber n’a pas besoin de présentation et comme il en sera à sa deuxième saison à Montréal, je crois qu’il sera mieux préparé. La défense du Canadien n’est pas comme le Big Four des Predators de Nashville, mais elle ne sera pas si mal.

De l’espace pour Duchene

Le problème est toujours le même chez le Canadien et c’est l’attaque. Elle a été anémique contre les Rangers de New York et c’est la raison pour laquelle l’équipe a été éliminée au premier tour. Le cœur du problème, on le sait, est au centre. Est-ce que Jonathan Drouin résoudra l’énigme, ou encore Alex Galchenyuk?

Difficile à dire. J’aurais aimé que Marc Bergevin puisse faire l’acquisition de Matt Duchene de l’Avalanche du Colorado, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il est encore disponible et que Bergevin a encore huit millions d’espace sur sa masse salariale.

Il a donc du temps pour évaluer Drouin, ou Galchenuyk, et les débuts de saison, ça sert justement à évaluer son personnel. Ce n’est pas facile de conclure un échange pour un joueur comme Duchesne, mais au moins Bergevin n’aura pas à faire deux ou trois échanges pour libérer l’espace sur la masse salariale si jamais il voulait procéder.

Avec les acquisitions de Weber, l’an dernier, et de Drouin, cette année, Bergevin a prouvé qu’il était capable de passer à l’action après avoir été coupable d’une certaine passivité.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

La pression sur Drouin

Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

(JT) | On sent déjà beaucoup d’intérêt envers Jonathan Drouin. Pourra-t-il combler le vide au centre? Il y a toujours beaucoup de pression à Montréal pour les vedettes québécoises, mais Drouin a énormément confiance en lui et c’est ce que ça prend pour jouer à Montréal. Je pense que cette pression fera de lui un meilleur joueur. J’aurais aimé garder Alexander Radulov, mais à choisir entre Drouin et Radulov, j’aime mieux Drouin et pas seulement en raison de son âge. Sa façon de ralentir le jeu et de créer du temps et de l’espace me fait penser à Mike Ribeiro. Je crois qu’il profitera au jeu de puissance du Canadien.

Charles Hudon

Photo Ben Pelosse

(JT) | La grande question du camp d’entraînement concerne Charles Hudon. Le Canadien semble vouloir lui donner une vraie chance et ça serait super de le voir occuper un rôle important dans l’attaque du Canadien. Il a dominé dans la Ligue américaine, il a mangé son pain noir et il est prêt pour le vrai test. Tout le Québec voudrait le voir réussir. Avec Jonathan Drouin, Phillip Danault et Hudon, le Canadien pourrait aligner trois attaquants québécois francophones d’impact et celui-là, aura été le fruit du repêchage et non d’une transaction.

François Allaire

(JT) | On vient d’apprendre que l’entraîneur des gardiens de but, François Allaire, prend sa retraite après une carrière de 32 ans. C’est incroyable ce que Allaire a accompli. Il a véritablement révolutionné la façon de garder les buts et il a eu un impact énorme, surtout au Québec, où l’on a développé des gardiens à la tonne dans les années 1990. Allaire était toujours à l’affût de nouvelles techniques. Bravo François pour tout ce que tu as fait !

Therrien et Price

(JT) | Je suis sceptique sur l’information qui a circulé la semaine dernière à savoir que Michel Therrien n’avait pas le droit de parler à Carey Price. J’ai joué pour Therrien et il a toujours donné beaucoup de latitude à son entraîneur des gardiens de but, que ce soit Stéphane Waite ou Roland Melanson, mais s’il avait affaire à te parler, il ne se gênait pas.