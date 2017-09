Plein la vue

Marionnettes géantes, acrobates, rythmes pop irrésistibles et canons de confettis. Nul doute possible, Katy Perry a tout mis en œuvre pour épater la galerie avec sa tournée mondiale Witness qu’elle lançait en grande pompe mardi au Centre Bell de Montréal.

Des fans hystériques

On sentait déjà les fans fébriles, mardi soir, bien avant que Katy Perry ne fasse son entrée sur scène. Mais cette fébrilité s’est bien vite transformée en hystérie lorsque la chanteuse est apparue, suspendue dans les airs pour entonner quelques lignes de son titre Witness. Et l’enthousiasme des fans n’a pas baissé d’un cran de la soirée. Bien au contraire, même.

Des univers impressionnants

Katy Perry a su créer des univers distincts pour chacun de ses titres mardi soir, grâce à des éléments de décors amovibles, mais surtout à des projections colorées et omniprésentes, relayées sur un écran géant en forme d’œil. C’est d’ailleurs l’aspect visuel du spectacle, particulièrement riche et léché, qui nous aura le plus impressionnés. Vocalement, la chanteuse s’en tire somme toute plutôt bien, mais son côté showgirl surpasse grandement ses aptitudes vocales.

Une production de haut calibre

Difficile à croire que Katy Perry donnait mardi le tout premier concert de sa nouvelle tournée. La chanteuse est apparue solide, confiante, mais surtout entourée d’une machine très bien huilée. Elle a livré mardi une soirée rodée au quart de tour, offrant d’ailleurs une grande proximité à ses fans, grâce à une scène dotée d’une passerelle lui permettant de traverser le parterre.

Des hits... et encore des hits

Évidemment, la tournée Witness accompagne l’album du même nom, paru au printemps dernier. Mais Katy Perry n’a pas hésité à replonger dans ses plus grands succès, créant des univers distincts pour chacun d’entre eux. Ce sont d’ailleurs les I Kissed a Girl (accompagné d’une énorme bouche motorisée surplombant la scène) et autres Hot and Cold (en compagnie de flamants roses surdimensionnés) qui ont le plus soulevé la foule, mardi soir. Et force est de constater que ces tubes n’ont pris aucune ride, même près de 10 ans après leur sortie.

LE VERDICT

Difficile de trouver des reproches à adresser à Katy Perry après le spectacle de mardi soir. La chanteuse a offert un concert hautement divertissant et franchement irrésistible que quelque 12 000 fans ne sont pas près d’oublier. Un plaisir coupable qu’on se serait voulu de se refuser.