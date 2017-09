Pourquoi choisir un métier manuel ?

Paul Le Bas - 37e AVENUE

Selon un sondage de la firme Léger réalisé en 2016, 55 % des Québécois rêvent de changer de mode de vie et de travail. Passer d’un emploi intellectuel à un métier manuel ? Certains ont franchi le pas... avec bonheur.

Journaliste culturelle de renom, Marie-Christine Blais est récemment devenue mécanicienne spécialisée en petits moteurs. Travailler avec les mots la passionnait, mais au bout de 25 ans, elle s’est sentie littéralement vidée : « Mes sens étaient saturés, j’ai ressenti le besoin viscéral de faire quelque chose avec mes mains ; elles n’en pouvaient plus de ne rien faire ! »

Jean-François Lettre, de son côté, est spécialiste en écologie appliquée. Arboriculteur, il soignait les arbres en milieu urbain avant de devenir artisan-ébéniste dans Charlevoix. « J’ai eu besoin de toucher la matière, de transformer le bois autrement, de travailler les formes », explique-t-il. Quant à Boris Favre, pianiste classique et jazz diplômé du conservatoire de Toronto, il a eu envie, lui aussi, d’utiliser autrement ses mains : il est aujourd’hui « facteur » (fabricant) de cornemuses.

L’histoire semble chaque fois la même : un profond besoin d’injecter davantage de sens dans sa vie, de répondre pleinement à un désir d’accomplissement personnel, de vivre la passion de créer au plus près de la matière.

De l’importance de bien se préparer

Une reconversion professionnelle réussie ne se fait cependant pas du jour au lendemain. « Tout est possible à condition d’avoir un projet précis et bien préparé », explique Jean-François Lettre. Une bonne connaissance de la réalité du métier s’avère indispensable pour aller au-delà des idées préconçues, éviter les déconvenues et savoir à quels efforts et sacrifices personnels et familiaux s’attendre. Comment subvenir à ses besoins le temps d’être opérationnel ? Le salaire conviendra-t-il ? Est-on prêt à s’investir dans de nombreuses heures de formation et de pratique ?

Salons des métiers, journées de découverte dans les écoles d’apprentissage, rencontres d’enseignants et d’artisans sont autant d’occasions de commencer à s’assurer que l’activité visée et ses exigences quotidiennes correspondent à nos valeurs et à nos capacités physiques. Marie-Christine Blais rappelle aussi que le travail manuel requiert du travail intellectuel : « On peut rester exécutant dans de nombreux domaines, mais dans un métier manuel épanouissant, comprendre ce que l’on fait et avoir une vue d’ensemble de sa création sont essentiels. » De son côté, Boris Favre conseille de « ne pas hésiter à discuter sur les forums internet spécialisés et à se créer des contacts internationaux ».

Un changement de cap réussi demande préparation et rigueur, envie d’apprendre et enthousiasme. Vivre de ses mains est un véritable défi. « C’est loin d’être facile, cela demande beaucoup de patience et de modestie, mais je n’ai aucun regret. J’apprends toujours avec joie ! », déclare Marie-Christine Blais.

« L’important est d’y croire tout en sachant que les premières années seront difficiles, de s’organiser en conséquence, de garder sa ligne créatrice, puis de continuer à se former, notamment en gestion entrepreneuriale et financière », ajoute Jean-François Lettre.