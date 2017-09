Quand le bon vin inspire le cinéaste

Après avoir raconté les aventures de Xavier et sa bande dans L’auberge espagnole et ses deux suites Les poupées russes et Casse-tête chinois, le cinéaste français Cédric Klapisch a trouvé l’inspiration pour son nouveau film dans les vignobles de la Bourgogne. Mais cette fois, pas question de trilogie.

« Dans L’auberge espagnole et les deux autres, j’ai vu des gens vieillir à travers trois films. Là, c’est la même chose, mais dans le même film. Ils sont enfants, ils ont vingt ans et puis trente », explique le cinéaste, que Le Journal a rencontré, mardi, alors qu’il présentait son film au Festival de cinéma de la ville de Québec.

« Quand on a fait L’Auberge, Audrey Tautou et Cécile de France n’étaient pas connues non plus. Si je compte, il doit bien y avoir une dizaine d’acteurs que j’ai aidés. Pour moi, révéler des acteurs est un des plaisirs de faire du cinéma. »