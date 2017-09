Scorpions met le feu à la Place Bell

Le groupe culte de hard rock allemand Scorpions a fait monter la température mardi pour le premier concert dans la nouvelle Place Bell de Laval inaugurée il y a moins d’un mois. Les fans qui trépignaient d’impatience à l’idée d’entendre des classiques tels que No One Like You, Still Loving You ou Send Me An Angel avaient de quoi être doublement comblés puisque le groupe américain Megadeth était lui aussi de la partie. Le groupe de trash métal composé de Dave Mustaine, David Ellefson, Kiko Loureiro et Dirk Verbeuren est surtout connu pour son album classique Rust in Peace.