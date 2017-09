Soir de fête

Julie Perreault

« Elle arbore toujours un look classique, mais bien assumé. Ses sourcils sont bien définis, ce qui lui donne beaucoup de caractère. Ce qui me frappe, c’est son look bronzé, elle qui a habituellement un teint porcelaine. On a misé sur ses pommettes, comme si elle revenait de la plage. On peut utiliser un bronzer en poudre ou en crème comme le Soleil Tan de Chanel. Sur ses yeux, on a opté pour des ombres plus neutres, des gris, des taupe. Sur ses lèvres, un rouge nude mat, toujours à la mode, a été choisi. »

« Une des grosses tendances dans les looks de dimanche est l’utilisation du crayon noir à l’intérieur de l’œil. On le voit bien sur Julie, qui a des yeux charbonneux. Le crayon khôl Scandaleyes de Rimmel fait un bel effet. Ce que j’aime aussi de ce maquillage, ce sont ses lèvres couleur cerise. On voit qu’elle a utilisé un rouge crémeux, glossy et hydratant. Les rouges fondants suprêmes de Lise Watier donnent cet effet. La teinte Anna est d’un beau rouge cerise. »

Photo Agence QMI, Dario Ayala

« Pour Anouk, j’ai travaillé des yeux allongés vers l’extérieur pour donner un look plus félin. J’ai utilisé du eyeliner en haut, en bas et à l’intérieur de l’œil pour un effet glam. Sur ses paupières, j’ai utilisé une nouvelle palette disponible chez Sephora : la Huda beauty. C’est une palette avec des bruns et des bronze lancée par une blogueuse du Moyen-Orient. Un beau produit. Sur ses lèvres, j’ai opté pour une teinte pâle très glossy et métallique. Quand on parle de beauté, on ne peut pas passer à côté des jambes d’Anouk. Elle a des jambes de feu et, pour les mettre en valeur, j’utilise un petit truc de pro : le Body Bling de Scott Barnes. C’est une crème teintée que le maquilleur de Jennifer Lopez a créée spécialement pour elle. Malheureusement, elle est difficile à trouver au Québec. » Sinon, le One Night Only de St-Tropez est une belle solution de rechange. Beaucoup de stars hollywoodiennes l’utilisent d’ailleurs. »