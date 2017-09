Trop de préjugés face aux formations ?

Alice Mariette - 37e AVENUE

Ébéniste, plombier, électricien... Si les métiers manuels font parfois rêver, les formations pour y accéder ont souvent mauvaise presse. Entre préjugés et méconnaissance, pourquoi se lancer, et comment ?

Quitter son poste de comptable pour devenir relieur et restaurateur de livres... Abandonner ses études de droit pour suivre une formation en charpenterie... Utopie ou réalité ? « Tout est possible, en fonction du profil de carrière de la personne », estime Valérie Plourde, conseillère d’orientation et coach de carrière. Si certains ont peur de se lancer, elle rappelle que se diriger vers les métiers manuels peut être gagnant.

Formations mal connues

« Il y a tout un paradoxe social qui donne bonne presse aux formations universitaires, et moins bonne réputation aux formations plus techniques », déplore la conseillère d’orientation. Du même souffle, elle explique que certaines personnes choisissent un cursus universitaire par pression des pairs. « De plus, beaucoup ne connaissent pas tout le potentiel des formations techniques », ajoute-t-elle.

Pourtant, celles-ci permettent généralement une entrée rapide dans le monde du travail, grâce à un atout majeur : elles sont courtes, entre 6 et 18 mois. « Dans le cas d’une deuxième carrière, les formations techniques donnent l’avantage de se réorienter rapidement, en accédant plus vite au nouveau secteur de notre choix », souligne Mme Plourde. Par ailleurs, ces formations sont souvent couplées à des expériences de terrain, facilitant ainsi l’entrée dans l’entreprise.

Occasions de carrière

Les métiers manuels sont multiples et variés : luthier, maçon, peintre... « L’avantage est que l’on peut trouver d’excellents emplois dans presque tous les domaines », estime la conseillère d’orientation. Elle prend l’exemple d’un ébéniste. Après l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP), à l’issue d’une formation de 18 mois, des choix très différents s’offrent à lui. Il peut autant se lancer dans la conception de pièces uniques en tant que travailleur autonome que décider d’œuvrer au sein d’une grande entreprise. « Ce sont des savoir-faire recherchés, et les employeurs offrent souvent de très bons salaires », conclut Mme Plourde.