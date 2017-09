Donald Trump porte son message «America First» à l'ONU

En tenant devant l'Assemblée générale des Nations unies ce matin un discours à peine distinguable de ses discours partisans habituels, Donald Trump a consacré le virage unilatéraliste de son administration et planté un autre clou dans le cercueil presque achevé du leadership international de son pays.

J’ai donné une entrevue à l’émission L’heure du monde de la première chaîne de Radio-Canada sur le thème de ce billet. Pour l’entendre, cliquez ici (à 18:14).

L’Organisation des Nations unies est fort probablement là pour rester, mais si par malheur elle finit un jour par disparaître, les historiens ne manqueront pas d’identifier le discours de ce matin par le président américain Donald Trump comme un moment déterminant. Alors que ses prédécesseurs ont parfois émis des critiques sur la performance de l’ONU dans le passé, tous avaient tendance à s’entendre pour proclamer leur volonté d’affirmer le leadership des États-Unis dans cette institution globale. En rupture avec le volontarisme de ses prédécesseurs dans leur relation avec l’ONU, Donald Trump a plutôt insisté sur les limites de cet engagement, entièrement subordonné à sa doctrine étroitement nationaliste résumée dans la formule «America First». Au mieux, avec un peu de chance, les partenaires des États-Unis retiendront de ce discours que le président tient à satisfaire sa base électorale et ils se fieront plutôt aux professionnels de la politique étrangère pour saisir les vraies orientations des États-Unis. Au pire, les prochains trois ans ou plus seront un mauvais moment à passer pour l'ONU.

Chacun pour soi

Sur le fond et sur la forme, ce discours envoyait au reste du monde le même message que le retrait de l’accord de Paris avait envoyé dans le domaine des changements climatiques: ne demandez plus aux États-Unis de faire quelque concession que ce soit au nom des grands principes de la coopération internationale, ils n’agiront qu’en fonction de leur intérêt propre. Dans son discours de ce matin, non seulement a-t-il énoncé ce principe comme le seul fondement valable de l’action de son propre pays, mais il encourage tous les autres pays à faire de même, à mettre la souveraineté et l’autonomie nationale à l’avant-plan de leur propre approche des relations internationales.

Pour une organisation qui ne peut fonctionner que si les États acceptent de tempérer l’affirmation de leur souveraineté, ce genre de discours qui fait l’éloge du «chacun-pour-soi» ne facilite pas vraiment. Il faut aussi dire que l’affirmation absolue du principe de souveraineté est plutôt à géométrie variable dans le discours de Trump, car on ne l’entend pas, par exemple, défendre haut et fort la souveraineté de l’Ukraine face aux visées territoriales du régime russe de Vladimir Poutine—mais ça, c’est une autre histoire.

Un ton qui détonne

Évidemment, les extraits du discours de Trump qui auront le plus de chances de faire la manchette sont ceux où le président adopte le ton presque caricatural qui lui est propre lorsqu’il est question de ses rivaux politiques ou stratégiques. Par exemple, il a pointé du doigt le leader nord-coréen Kim Jung-il en l’affublant du sobriquet «Rocket Man», comme dans la chanson de son ami Elton John. C’est le genre de formule qui plaira sans doute à la base électorale de Donald Trump, qui ne se lasse pas depuis son arrivée en politique de l’entendre traiter ses adversaires politiques de tous les noms. Dans le cadre plus solennel d’un discours formel devant l’Assemblée générale des Nations unies, toutefois, ce genre de plaisanteries ne passe tout simplement pas.

En bref, ça ne fait pas sérieux. Dans la même veine, le président américain ne se contente pas de menacer de frapper le régime nord-coréen ou ses forces armées, mais il va directement à l’extrême en poussant la menace jusqu’à rien de moins que l’anéantissement total du pays. Comme le disait Talleyrand, un des grands maîtres à penser de la diplomatie, «tout ce qui est excessif est insignifiant.» Depuis le début de l’escalade des échanges entre l’administration Trump et le régime nord-coréen, ce genre de formules caricaturales n’ont rien fait pour réduire la tension, au contraire. De surcroît, pour tous les autres pays qui font affaire avec les États-Unis, ce genre de rhétorique signale qu’on ne peut prendre ni littéralement ni très sérieusement ce que dit le principal porte-parole de la plus grande puissance mondiale. Ce n’est pas rassurant.

Les déclarations de Trump sur l’accord nucléaire avec l’Iran dans ce même discours viennent renforcer cette impression. Même si le président Trump veut qu’on reconnaisse son grand talent de négociateur et même s’il est fermement convaincu qu’il aurait pu soutirer à l’Iran beaucoup plus de concessions s’il avait négocié lui-même cet accord, il n’en demeure pas moins que les États-Unis ont signé l’accord, en conjonction avec un grand nombre d’autres puissances. En menaçant aujourd’hui d’annuler cet accord en l’absence de nouvelles concessions unilatérales de la part de l’Iran, Trump joue avec le feu. Ce genre de discours avait été politiquement payant lors de la campagne électorale de 2016, mais dans le contexte actuel, le message envoyé au reste du monde est que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable et sérieux. Ça n’augure pas bien pour de futurs «deals» que Trump pourrait espérer conclure sur la scène internationale.

Un autre discours partisan

Curieusement, lors de ses rencontres plus limitées dans le cadre de sa visite à l’ONU, les aptitudes dites «transactionnelles» de Donald Trump étaient beaucoup plus en évidence. Dans ces rencontres fermées, le président ne se sent pas obligé de lancer de la viande fraîche à ses partisans et parvient à tenir un discours compatible avec de souci de ses diplomates de faire avancer les dossiers. Contrairement à ces rencontres de travail, le discours à l’Assemblée générale se résumait à un autre épisode du «Trump Show», qui s’adresse essentiellement à son auditoire partisan. Comment expliquer autrement que les premiers mots du président consistait à vanter la performance économique de son administration et que son slogan «America First» occupait la place d’honneur? En plus, le président Trump ne se contentait pas de vanter ce qu’il perçoit comme une performance exemplaire de son administration au plan interne. Il en rajoute une couche sur en vantant ses avancées dans le domaine de la coopération internationale, même si les programmes qu’il énumère sont pratiquement tous menacés de disparaître suite aux coupures budgétaires qu’il a promises à son électorat plutôt réfractaire à toute dépense d’aide internationale.

Dans l’ensemble, si on peut le prendre au pied de la lettre, ce discours de Donald Trump à l’ONU n’était rien de moins qu’un grand pas en arrière—encore un—pour l’engagement multilatéral et le leadership international des États-Unis. Vers qui pourra maintenant se tourner la communauté internationale pour combler ce vide? Contrairement au président américain, le nouveau président français Emmanuel Macron, qui suivait Donald Trump à la grande tribune, n’avait que des bons mots pour le multilatéralisme. Bien d’autres dirigeants tiendront sans doute le même discours, mais sans les États-Unis pour donner le ton et l’exemple, l'ONU sera une institution gravement affaiblie.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM