Un défi colossal

Visiter une équipe qui n’a pas perdu depuis deux mois et demi n’est probablement pas le meilleur antidote pour une formation qui vient de perdre quatre matchs de suite, mais c’est le défi qui attend l’Impact mercredi soir face au Toronto FC.

Les Torontois n’ont pas perdu depuis le 5 juillet, ce qui représente une séquence de 11 matchs (8-0-3).

Qui plus est, ils sont allés rosser le Galaxy de Los Angeles en Californie en remportant une victoire de 4 à 0 le week-end dernier pendant que Sebastian Giovinco et Jozy Altidore sont restés tranquillement sur la rive du lac Ontario.

« Soit on est fatalistes et on se dit que c’est la meilleure équipe et qu’ils ont enchaîné des victoires, soit on est compétiteurs et on se dit qu’ils se rapprochent de leur première défaite », a lancé Hassoun Camara avec conviction plus tôt cette semaine.

« On a déjà gagné à dix là-bas quand personne ne nous attendait », a rappelé l’arrière français.

Pas évident

N’empêche que la commande est loin d’être évidente pour une équipe en déficit de confiance qui n’a remporté qu’un seul match au BMO Field dans toute son histoire.

Mais l’Impact se bat pour une place en séries qui commence à lui échapper, alors il n’y a aucune excuse possible.

« On n’a rien à perdre, il faut jouer avec confiance et tout donner », a insisté Mauro Biello.

« On mise tout, on va se battre jusqu’à la fin. On joue contre Toronto et c’est important pour moi », a ajouté l’entraîneur.

Victoire essentielle

L’Impact se trouve actuellement au 7e rang de l’Association Est avec une récolte de 36 points, six de moins que les Red Bulls de New York, qui sont tout juste au-dessus de la ligne rouge.

Une récolte de trois points à Toronto est essentielle sinon le voyage à Atlanta ce week-end risque de ressembler plus à une visite touristique qu’à un match significatif.

« On a la chance de montrer que même si on joue contre la meilleure équipe, on est capables d’aller chercher un résultat là-bas», a insisté Samuel Piette.

Daniel Lovitz a rappelé que le Bleu-blanc-noir n’a plus droit à l’erreur.

« C’est un endroit où il est difficile de gagner. Nous devons remporter tous nos matchs d’ici la fin de la saison parce que les séries sont difficiles d’atteinte. »

Petits détails

Lors du premier affrontement de la saison entre les deux clubs, les Rouges sont venus battre l’Impact 3 à 1 au Stade Saputo, il y a moins d’un mois.

« Nous sommes des compétiteurs et nous voulons un match serré comme le dernier que nous avons disputé contre eux, a martelé Lovitz. L’issue a été décidée par quelques petits détails. »

Cette fois-ci, les détails vont devoir aller du côté de l’Impact, qui se devra d’être parfait dans l’exécution, surtout si

Giovinco et Altidore sont en mesure d’être de la formation torontoise.

Rotation

Avec trois rencontres en neuf jours, Mauro Biello va apporter quelques modifications à son alignement.

« Il va y avoir une rotation. Tous les joueurs sont disponibles et il y a des facteurs différents contre Toronto et contre Atlanta. »

C’est Anthony Jackson-Hamel qui devrait une fois de plus être l’attaquant titulaire.

Matteo Mancosu (main fracturée) a repris l’entraînement lundi et devrait être disponible pour le match à Atlanta, selon Biello.

Biello veut plus de contrôle

Les deux dernières défaites de l’Impact se sont terminées dans le tumulte. Anthony Jackson-Hamel s’est emporté en Nouvelle-Angleterre et samedi, c’était au tour de Victor Cabrera et Mauro Biello veut éviter ces débordements.

« À la fin du match, il y a des émotions, c’est important de les gérer de la bonne manière, a expliqué l’entraîneur-chef. On sait que des fois, quand on joue là-bas, il y a certaines situations. Alors on ne veut pas se mettre en situation de carton rouge. »

Le Toronto FC en route vers une saison record

Le Toronto FC connaît la meilleure saison de son histoire et il est en voie de connaître la meilleure saison de l’histoire de la Major League Soccer.

Avec encore cinq rencontres à disputer pour une possible récolte de 15 points, le TFC est en tête de la MLS avec 62 points.

La meilleure récolte revient au Galaxy de Los Angeles, qui avait amassé 68 points en 1998, à l’époque où il y avait des fusillades pour briser les matchs nuls. Sinon, ce même Galaxy a récolté 67 points en 2011.