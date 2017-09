Une semaine déterminante

Une semaine dans la LNH peut paraître bien éphémère pour quiconque observe la carrière d’un jeune joueur de l’extérieur. Mais pour les principaux intéressés, ces quelques jours représentent beaucoup plus.

« À mes yeux, ça a semblé une éternité, a déclaré Nikita Scherbak, au terme de l’entraînement de mardi. Cette semaine m’a permis de prendre confiance et d’apprendre en côtoyant les vétérans pendant les matchs et lors des entraînements. »

Rappelé au début du mois de janvier, le Russe avait eu l’occasion de disputer trois matchs dans le circuit Bettman avant d’être retourné dans les mineures.

« J’observais tous les aspects du jeu. Que ce soit la façon de décocher un tir, la couverture en zone défensive et l’échec avant. Je voulais apprendre en m’attardant à chaque détail », a raconté l’athlète de 21 ans, qui avait profité de ce séjour pour inscrire son premier but dans la LNH.

Hudon, le vétéran

Le retour à St. John’s avait été plutôt difficile. Au cours de ses 10 premières rencontres suivant son renvoi chez les IceCaps, Scherbak n’avait récolté aucun point. Une situation à laquelle il a par la suite remédié en récoltant trois buts et 18 passes lors des 29 derniers matchs de la saison.

Le fait d’avoir été jumelé à Chris Terry et Charles Hudon, les deux premiers marqueurs de la formation, n’a certainement pas été étranger à ce regain de vie.

« Il a très bien terminé la saison avec nous, a convenu Hudon. Terry et moi étions avec lui pour les 20 derniers matchs. On lui parlait beaucoup. C’est la meilleure chose à faire. C’était mieux de le faire que de le laisser à lui-même.

« Je jouais peut-être un rôle de vétéran avec lui. On s’entraidait. S’il avait des questions, il venait me voir. On se taquinait l’un et l’autre. C’est bien d’avoir une chimie comme celle-là dans le vestiaire et sur la patinoire », a poursuivi l’attaquant québécois.

Ovechkin au Centre Bell

Bien que le parcours des IceCaps se soit terminé dès le premier tour, le printemps dernier, Scherbak a laissé une bonne impression.

« Je l’ai vu jouer deux matchs à Syracuse, l’an dernier dans les séries. J’ai trouvé que c’était deux bons matchs, a indiqué Claude Julien. Et plus le camp avance, plus il semble s’habituer au rythme de la Ligue nationale. Il travaille fort. C’est à lui de poursuivre de cette façon. Il aura la chance de démontrer son talent lors des matchs préparatoires. »

Justement, puisqu’il n’était pas de la formation, lundi à Québec, Scherbak devrait voir de l’action ce soir, alors que les Capitals de Washington seront de passage au Centre Bell.

« J’ai hâte. Je dois demeurer moi-même, ne rien forcer et travailler fort. Je devrai être constant, à chacune de mes présences, pendant 60 minutes », a déclaré le Russe.

Hudon devrait également voir de l’action, tout comme le trio de Max Pacioretty, Jonathan Drouin et Artturi Lehkonen.

Du côté des Capitals, tout porte à croire qu’Alexander Ovechkin, Evgeny Kuznetsov et... Devante Smith-Pelly, absents lundi à Newark, seront du voyage.

Juulsen et Shaw sur la touche

Par ailleurs, deux autres joueurs se sont ajoutés à la liste des blessés. Noah Juulsen, victime d’une contusion à un pied en raison d’un tir bloqué, et Andrew Shaw, aux prises avec des raideurs au cou (possiblement à la suite de la mise en échec de Kevan Miller, en fin de match) ont raté l’entraînement.

Dans le cas de Shaw, souhaitons que cette blessure n’ait pas réveillé les symptômes de commotion cérébrale dont il a admis avoir souffert tout l’été.