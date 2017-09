[VIDÉO] Un clip posthume de Leonard Cohen pour la pièce «Leaving the Tables»

Les fans du regretté auteur-compositeur-interprète montréalais apprécieront sûrement l’esthétique et l’ambiance de cette vidéo réalisée pour la chanson Leaving the Tables.

Comme le mentionne le Rolling Stone, le montage en animation pour cette pièce tirée de l’album You Want it Darker a été présenté dans le cadre d’une cérémonie pour la remise des prix Polaris.

Ce dernier opus de Cohen y était en nomination.

Le personnage principal du clip, alter ego animé de Cohen, déambule dans les nuées de rêveries au gré des paysages évoquant son oeuvre.

Le tout entrecoupé d’images d’archives illustrant la longue carrière de l’artiste. Un véritable album de photos impressionnistes de son long parcours.

Leonard Cohen nous quittait le 7 novembre 2016, soit environ deux semaines après la sortie de You want it darker.

Un concert est d’ailleurs prévu à Montréal le 6 novembre prochain pour rendre hommage à l’artiste montréalais. L’événement Tower of Song: A Memorial Tribute to Leonard Cohen réunira entre autres Elvis Costello, Lana Del Rey, Sting et, bien sûr, son fils Adam Cohen, qui coproduit le spectacle.