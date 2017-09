Xbox One X: un succès instantané inchiffrable

À quelques semaines du lancement de la Xbox One X, on se fait avare de commentaires chez Microsoft, tant sur les attentes, le nombre de consoles précommandées et sa longévité prévue.

Microsoft se targue que l'édition limitée, la Project Scorpio Edition, est celle qui s'est précommandée la plus rapidement de l'histoire de Xbox. En une journée, elle était en rupture de stock.

Alors, on parle de combien d'unités? 1000? 10 000? 100 000?

«Nous n'avons pas annoncé les chiffres», m'a précisé Ryan Moore, directeur sénior du marketing chez Microsoft, à New York, mercredi dernier.

Et quelles sont leurs attentes commerciales, avec le temps des Fêtes à nos portes?

«Nous n'annoncerons aucune donnée de ventes ou de précommande», m'a-t-il répété.

Il s'agit de la politique habituelle chez Xbox, mais il devient difficile de mesurer la réelle popularité du produit très niché, qui se vendra 599$.

Project Scorpio Edition a été un succès instantané, mais à quel niveau?

Du nouveau à l'E3 2018?

Après la Xbox One et la Xbox One S, ce sera au tour de la Xbox One X de faire son entrée sur les marchés mondiaux.

Il ne s'agit pas d'une nouvelle génération. Les jeux et les accessoires des autres versions seront compatibles. C'est sous le capot que ça change.

Six téraflops, 12 gigaoctets de mémoire vive et un processeur de huit coeurs à 2,3 GHz. La puissance qui en découle est vraiment impressionnante. C'est la console la plus puissante jamais produite.

Sauf que la Xbox One est en vente depuis quatre ans. Depuis le lancement de l'original, Microsoft a dévoilé deux nouveaux modèles: la X et la S. C'est presque une console par année.

Le portefeuille des joueurs est très sollicité, et ils sont en droit de se demander si cet important investissement en sera un à long terme.

«Nous n'avons pas de commentaires à faire sur cette question», m'a dit Ryan Moore, pour la troisième fois en quelques minutes.

Se pourrait-il que Xbox dévoile encore une nouvelle console à l'E3 2018?

Tout ce que l'on sait, c'est que ce ne sera pas un casque de réalité virtuelle. Chez Xbox, on semble avoir mis ce projet au rencart.

«Windows est le meilleur support pour les expériences en réalité virtuelle», confirme Moore.

Une image plus fidèle

La Xbox One X est une bête de salon. À 599$, qu'est-ce qui pourrait bien pousser ceux qui ont déjà la Xbox One S, ou qui n'ont pas de téléviseur ultra haute définition, à se la procurer?

«Nous utilisons une technologie nommée suréchantillonnage, explique Moore. La console rend le jeu en 4K, mais reconnait que vous jouez sur une télé en 1080p, par exemple. Elle adapte automatiquement la qualité de l'image à la baisse, mais conserve certains détails, comme les textures et les couleurs.»

Pour avoir vu la différence en temps réel, c'est minime. Un peu plus de vert par-ci, un noir plus précis par-là en passant par une petite texture mieux définie, voilà comment ça se traduit.

C'est vraiment au niveau des capacités de la console que ça devient intéressant pour tous les joueurs: «les performances des jeux seront améliorées, notamment pour ce qui est de la fréquence d'images par seconde et les temps de chargement.»

La Xbox One X sera offerte dès le 7 novembre. Les précommandes pour l'édition standard sont maintenant ouvertes.