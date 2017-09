BOLDUC, Louise



À Montréal, le 16 septembre 2017, à l'âge de 72 ans, est décédée Madame Louise Bolduc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nancy et Robert (Josée), ses petits-enfants Naomi, Antoine, Jessica et Stéphanie, son arrière-petite-fille Marielou, son frère Dominique (Monique), neveu et nièce ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E., Montréal,le dimanche 24 septembre de midi à 16h. Une liturgie de la Parole sera tenue en son honneur à 16h en la chapelle du complexe.