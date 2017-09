DOUCET, Lise, M.I.C.



À l’hôpital Cité de la Santé est décédée, le 17 septembre 2017, à l’âge de 74 ans, Sr Lise Doucet m.i.c, fille de feu Gérard Doucet et de feu Marie-Blanche Bellemare.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs: Pierrette, Nicole (René), Lucette (Claude), et Hélène, son oncle, Frère Émilien Doucet, é.c., autres oncles et tantes, des neveux et nièces, cousins-es et ami-es.Elle sera exposée à la:DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION100, PLACE JUGE-DESNOYERSPONT-VIAU, LAVAL, QCsamedi le 23 septembre 2017 à 12h30, suivi des funérailles à 13h45, à la chapelle de la Communauté. L’inhumation se fera au cimetière de la Congrégation à Pont-Viau.Vos dons pour nos missions sont appréciés.