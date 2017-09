DAGHER, Joseph Philippe



À l'hôpital Cité de la santé de Laval, le 16 septembre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Joseph Philippe Dagher.Il laisse dans le deuil son épouse Mona Naccache; ses enfants May (Paul), Philippe (Eliana), Fady (Cathy); ses petits-enfants Pierre-Christophe (Océane), Romy (Karim), Alexandra, Jojo; ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 21 septembre 2017, de 14h à 16h et de 18h à 21h, au:1640, BOUL DE LA CÔTE-VERTUVILLE ST-LAURENT, H4L 2A2514-331-1104Les funérailles auront lieu le vendredi 22 septembre, à 11h, en l'église Maronite de Montréal - Saint-Antoine-le-Grand (1520, av. Ducharme, Mtl, H2V 1G1), suivies de l'enterrement au Cimetière paroissial de Saint-Laurent (805, av. Ste-Croix, VSL).