LÉVESQUE, Juliette

Au CHSLD Heather à Rawdon, le 14 septembre 2017, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Juliette Lévesque, épouse en premières noces de feu Rosaire Naud et en secondes noces de feu Alban Majeau, demeurant à Rawdon, autrefois de St-Esprit.La défunte laisse dans le deuil sa fille Huguette (Octave Caron), son fils Gilles (Monique Le Bourdais), de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que les familles Lévesque, Naud, Majeau, autres parents et amis.Elle sera exposée le samedi 23 septembre à compter de 10h à la résidence de la:105, RUE MONTCALMST-ESPRITLa famille sera heureuse de vous y accueillir.Les funérailles suivront à 15h en l'église de St-Esprit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Fondation Mira. Direction funéraire: