8 activités à faire en plein air pour se mettre en mode automnal

L’automne est probablement la saison la plus agréable pour être dehors. En plus du magnifique paysage, il est encore possible de profiter de l’extérieur, sans être en sueur.

Si vous cherchez de nouvelles idées pour meubler vos week-ends de septembre et d’octobre tout en profitant du grand air, voici 8 activités à côté desquelles vous ne devez pas passer.

Rédécouvrir le Spa Duchesnay

Une publication partagée par Lounès Félicin (@flounes20) le 30 Juin 2017 à 19h45 PDT

La Station Touristique Duchesnay a annoncé en août dernier la réouverture de son magnifique spa : un réel paradis en bordure du Lac Saint-Joseph. Pour un prix doux, profitez de leur ambiance scandinave en relaxant dans leurs bains chauds et froids, en pleine nature.

Retomber en enfance à l’Aquarium du Québec

Une publication partagée par Aquarium du Québec (@aquariumduqc) le 14 Févr. 2017 à 11h37 PST

Faites-vous un petit road trip dans la vieille capitale pour admirer les prouesses des morses, la volière de leur hibou Stuart et le bassin des sympathiques ours polaires. Pour ceux qui voudraient tester l’expérience ultime, opter pour le forfait guide animalier. Pendant quelques heures, vous serez autorisé à suivre un expert et vous immerger dans son quotidien. Les dessous de l’Aquarium vous fascineront!*

*Limite de une personne par forfait.

Faire un tour d’hélicoptère pour admirer les belles couleurs

Une publication partagée par ICAR (@icarxp) le 13 Juin 2017 à 6h48 PDT

L’activité parfaite pour voir les couleurs de l’automne d’un autre œil. Durant 30 minutes, vous survolerez la région de Saint-Sauveur et obtiendrez par la suite une photo souvenir. Un moment mémorable qui égayera votre week-end.

Faire un parcours sur rails en forêt

Une publication partagée par Revolution Rail (@revrailco) le 15 Juil. 2017 à 13h10 PDT

À quelques minutes de l’autre côté des lignes se trouve le Revolution Rail, un parcours sur rails en plein cœur des Adirondacks. Le trajet aller-retour prend environ 2 heures à faire et s’étend sur un peu plus de 9 km. Vous aurez une vue imprenable sur les couleurs qui font leurs apparitions et pourrez profiter du calme de la nature.

Prendre ça relax au Balnéa

Une publication partagée par BALNEA réserve thermale (@balneaspa) le 20 Sept. 2017 à 7h25 PDT

Situé en périphérie de Bromont se trouve le spa Balnea, un magnifique havre de paix. L’endroit est si vaste qu’il est impossible de s’ennuyer ou de sentir que c’est réellement achalandé. Bains, massages, cours de yoga, gastronomie, tout y est! Il ne reste plus qu’à relaxer...

Côtoyer les fantômes du Red Light

Une publication partagée par F L P L N Y (@felipeelioenay) le 10 Sept. 2014 à 14h55 PDT

Plongez dans l’histoire de Montréal en déambulant les rues de l’ancien Red Light avec un acteur professionnel et raconteur d’histoires. Vous visiterez des lieux extérieurs que l’ont dit hantés... Est-ce vrai? Les histoires tordues vous en diront plus...

Admirer le spectacle au Jardin botanique

Une publication partagée par Oriane (@boule_defeu) le 19 Sept. 2017 à 19h05 PDT

Le 9 octobre, un spectacle sans pareil vous attend au Jardin botanique. Promenez-vous dans un parcours de lumières traversant les trois jardins qui portent chacun un regard particulier sur la nature. Vous serez invités par la suite à visiter le Grand Bal des citrouilles. Un évènement magique à ne pas manquer.

Prendre l’apéro d’après-midi au Coteau Rougemont

Une publication partagée par Steph (@stephanieaw1) le 21 Juil. 2017 à 12h08 PDT

Aller aux pommes, c’est bien, mais prendre l’apéro après la récolte, c’est encore mieux! Le vignoble et cidrerie Coteau Rougemont vous permet de prendre un petit verre de leurs délicieux produits dans un décor enchanteur. Idéal pour piquer une petite jasette d’après-midi!