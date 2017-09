LAMY RICHARD, Louise



À Varennes, le 13 septembre 2017, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Louise Richard, épouse de Monsieur Jean-Paul Lamy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel (Francine) et Johanne (Pierre), ses petits-enfants, Nicolas (Julie), Guillaume (Mariel), Karine (Jean-Nicolas) et Gabrielle, ses arrière-petits-enfants, Félix, Thomas, Anna et Noémie, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 septembre 2017 de 11 h à 14 h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14 h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement De Lajemmerais pour son soutien et ses bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Rive-Sud serait apprécié en la mémoire de Louise Richard Lamy.