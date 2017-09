PAYETTE, Claude



À Repentigny, le 16 septembre 2017, à l’âge de 83 ans est décédé monsieur Claude Payette, conjoint de madame Gisèle Tardif.Il laisse également dans le deuil ses enfants Guy (Danielle) et Chantal (Jacques); ses petits-enfants Marc-André (Erin), Marie et Charles-Olivier (Daniela); son arrière-petit-fils Emilio; ses frères Pierre (Nicole) et André; les enfants de sa conjointe Francine (Louis), Raymond (Rolande), Denise (Michel), Sylvain (Josée) et Isabelle (Benoît); ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera au:15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682www.cimetieremontroyal.comsamedi le 23 septembre de 13 à 17 heures suivi de la célébration à 17 heures en la chapelle du complexe.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation québécoise du cancer.