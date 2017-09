Gervais, Denise

(née Descary)



À Montréal, le 16 septembre 2017, est décédée, à l'âge de 92 ans, entourée des siens, Denise Gervais (née Descary), épouse de feu Marcel Gervais et mère de feu Bernard Gervais. Elle laisse dans une profonde tristesse ses enfants: ses fils Claude, Normand, Benoît et sa fille Monique.Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Clara, Laurent, Nicolas et Sophie (enfants de Normand et Sylvie Harvey), Sarah et Philippe (enfants de Claude et Nina Galea), ainsi que des neveux et nièces.Maman Denise était la bonté incarnée. Elle a réalisé son rêve: élever une famille en transmettant à ses enfants des valeurs d’entraide et de respect mutuel. Elle était profondément amoureuse de son beau Marcel qu’elle avait hâte, à la fin, "d’aller rejoindre". Notre mère voulait finir sa vie dans sa maison. Elle a pu le faire grâce au soutien de son fils Benoît (aidant naturel), de sa fille Monique et avec l’aide d’auxiliaires familiales empathiques et dévouées: Meath, Marie-Berthide, Sylvie, Alexandra, Jasminka, Isabelle, Stella et Denise.La famille recevra les condoléancesde 14h à 17h et de 19h à 21h au745, boul. Crémazie Est, Montréal (QC) H2M 1L9Consultez le registre à sa mémoire au www.urgelbourgie.com / (514) 735-2025Lesauront lieuà l’église:1355, rue Chabanel Est, Montréal (QC) H2M 2N8Il y aura ensuite une petite réception au sous-sol de l’église à laquelle tous sont conviés.Finalement, la famille se rendra pour l’au cimetière situé à l'arrière de l’église de St-Isidore-de-Laprairie.La famille tient à remercier l’équipe soignante de l’hôpital Fleury, ainsi que Dr Benoît Brodeur, pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués à notre mère.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire plutôt par des dons à l’association Les Petits Frères des pauvres: http://www.petitsfreres.ca/