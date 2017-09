RACINE (née MORENCY) Gisèle



À La Prairie, le 15 septembre 2017, à l'âge de 77 ans est décédée Gisèle Morency, épouse de René Racine.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Serge) et Jacques (Geneviève), ses petits-enfants Karine (Mathieu), Mylène (Alexandre), Sophie (Philippe) et Olivier, ses arrière-petits-enfants Mathys et Xavier, ses frères et soeurs Cécile (Marcel), Jacques (Lorraine), Paul (Céline), Gérard (Danielle), Louise, Jean-Claude (Sylvie), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au:425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QC, J5R 2K8le vendredi 22 septembre 2017 à partir de 11h. La cérémonie aura lieu au salon funéraire à 13h. L'inhumation suivra au cimetière de La Prairie à 14h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.