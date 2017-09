DUBEAU, Maurice



Entouré des siens, le 15 septembre 2017, à l’âge de 84 ans, est décédé M. Maurice Dubeau, époux de Mme Hermance Sauvé, autrefois de St-Télesphore.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Michelle (Michel Lacerte) et Nathalie (Louise Hinton), ses petits-enfants, Alexis (Roxanne), Rosalie et Clara, son frère et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi, 22 septembre 2017, de 14h à 17h et de 19h à 22h:www.maisonfuneraireroussin.comLes funéraires seront célébrées le samedi, 23 septembre, à 14h, en l’église de Saint-Télesphore. La famille recevra les condoléances en présence du cercueil, dès 13h, à l’église.La famille tient à remercier la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges pour l'inestimable support et demande à ce que vos témoignages de sympathie soient portés à leur intention sous forme de dons.