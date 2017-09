POULIN, Tina

(Constance Fiorito)



À Montréal, le 18 septembre 2017, à l'âge de 76 ans, est décédée Constance Fiorito, épouse de Claude Poulin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants France et Daniel, sa soeur Annette, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 745 Crémazie Est (coin Châteaubriand), Montréal,le samedi 23 septembre dès 13h et suivra une liturgie de la Parole à 16h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer.