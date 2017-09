COLLETTE (née WING), Susan



Au C.H.U.S Fleurimont, le 16 septembre 2017, à l’âge de 72 ans, est décédée Mme Susan Wing épouse de M. Paul O’Gleman dit Collette, demeurant à Cowansville.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Joan (Geoffrey Plomer), et était la soeur de feu Albert (Shirley Edgerton).Elle laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs, Roger (Lise), Hélène (feu André), Denise (Yves), Raymond, Gérard, feu Jean-René ainsi que ses neveux et nièces, Steven, Cheryl, Joanne et plusieurs autres parents, amis.Mme Wing sera exposée le vendredi 22 septembre de 19h à 22h, au salon funéraire:COWANSVILLE J2K 0L3T : 450-263-1212, F : 450-263-9557www.desourdy.caUne cérémonie en sa mémoire aura lieu, samedi le 23 septembre à 14h, en la chapelle du salon suivie de la crémation au crématorium Désourdy.Des dons en sa mémoire, à la Société de l’arthrite seraient appréciés. Formulaires disponibles au salon ou au http://arthrite.ca/