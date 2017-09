RIOUX, Bertrande

(née Primeau)



À Châteauguay, le 13 septembre, est décédée paisiblement madame Bertrande Primeau, épouse de feu Wilfrid Rioux et mère de feu Richard Rioux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Rachel (feu Charles Alarie), Robert (Ginette Caya), Lorraine et Diane (Rolland Leroux), ses petits-enfants, ses petites-nièces, ses arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres du personnel, les bénévoles et les résidents du Centre d'Hébergement-Champlain-Châteauguay, pour l'avoir si bien accompagnée durant ses dernières années. Un merci spécial pour Marcel.La famille vous accueillera dès 13h, le dimanche 24 septembre 2017, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse à Ville Saint-Laurent. Une liturgie y sera célébrée à 17h.