VALIQUETTE, Gilles



À Verdun , le 15 septembre 2017, à l’âge de 76 ans, paisiblement et entouré de l’amour de tous les siens, est décédé M. Gilles Valiquette, conjoint de Mme Christine Boutet.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Mario (Céline), Chantal (Guy), Lyne (Benoit), Josée (Sylvain) et Annick, ses petits-enfants Nicolas, Brayden, Mélissa, Martine, Vanessa, Éric, Maxime, Renaude, Brittany et Jasmine, ses huit arrière-petits-enfants, ses frères André (Nicole) et Jean-Pierre (Lise), sa belle-soeur Lise (Denis), son beau-frère Normand (Marie-France) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 septembre 2017 de 13h à 15h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le dimanche 24 septembre 2017 à 15h en la chapelle du complexe LaSalle.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs à domicile et le docteur Dominique Langevin pour leur soutien et les bons soins prodigués.