CHAMPAGNE, Daniel



Anciennement de Fabreville, le 14 septembre 2017, à l’âge de 46 ans, est décédé M. Daniel Champagne, conjoint d’Isabelle Lejeune.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses parents: Jean Champagne et Henriette Brault, ses soeurs: Lucie (Dave) et Louise, son frère Jean-Luc (Jamie), ses neveux et nièces: Michelle, Sarah, Maxime, Vincent, Zachary et Emilie ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 23 septembre dès 9h au complexe funéraire:FABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 23 septembre à 11h en l’église Saint-Ferdinand, 3250, rue Esther, Fabreville, Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.