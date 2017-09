SMITH, Vilmont



À la Maison Victor-Gadbois, le 13 septembre 2017, s'est éteint paisiblement Monsieur Vilmont Smith, époux de Noëlla Fortin Smith.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Paul-Émile (Gabrielle Turcotte), ses soeurs Alida, Yolande, Philiberte et Jeanine (Claude Leroux), ses beaux-frères Noël Fortin et Roger Bouthilette, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 septembre 2017 à l'église Saint-Bruno de Montarville à compter de 11 heures, suivra les funérailles à 14h.En guise de sympathie des dons à la Maison Victor-Gadbois seraient appréciés.La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel des soins palliatifs pour leur présence et leur soutien.