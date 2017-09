SARRAZIN, Serge



À Montréal, le vendredi 15 septembre 2017 est décédé, à l'âge de 86 ans, M. Serge Sarrazin, époux de feu Mme Claire Sansregret.Il laisse dans le deuil ses enfants, Denis, Pierre (Sylvie) et Patrice (Sylvie), ses six petits-enfants, Cynthia, Valérie, Isabelle, Benjamin, Stéphanie et Gabrielle, sa soeur Pierrette, ses beaux-frères Raymond et Jean-Guy, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 23 septembre 2017 de 10h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.