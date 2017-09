DUMONT, Sylvain



De St-Lin-des-Laurentides, le 16 septembre 2017, à l’âge de 43 ans, est décédé M. Sylvain Dumont, époux de Mme Cindy Turcotte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Danick et Jessy, ses parents Nelson et Jeanne Mance, son frère Benoit (Julie), ses beaux-parents Richard et Nicole, sa belle-soeur Nancy (Benoit), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au:850, MONTÉE MASSON, MASCOUCHEle samedi 23 septembre de 14h00 à 17h00, 19h00 à 22h00 et le lendemain de 13h00 à 16h00. Une réunion de prières aura lieu le jour même à 16h00 au salon.Des dons pour Pallia-Vie seraient appréciés.