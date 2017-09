BOUCHARD, Lise-Réjane



(née Cabana)1933 - 2017À St-Jean-sur-Richelieu, le 16 septembre 2017, à l’âge de 84 ans, est décédée Madame Lise-Réjane Bouchard (née Cabana), épouse de Monsieur Jean-Jacques Bouchard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Susie), Danièle, Stéphane (Chantal), Jean-Marc, Anne-Marie et Martine (Marc), ses petits-enfants Bruno, Émilie, Yoan, Gabrièle, Samuel, Alexandre, Samuel, Naomie et Victoria, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 septembre 2017 de 9h à 12h à la:COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307, RIVERSIDE, ST-LAMBERTVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Sclérose Latérale Amyothrophique (SLA) ou Maladie de Lou Gherig.