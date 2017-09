DUROCHER, Simone



Au CHSLD Heather de Rawdon, le 1er septembre 2017, à l'âge de, est décédée Mme Simone Durocher, épouse de feu Maurice Labonté.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Muriel), Nicole (Jacques), Gilles (Simone), Mariette (Jean) et Monique, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Jeannette, Marie-Paule et Claire ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 23 septembre à compter de 13 heures en l'église de Chertsey suivi des funérailles à 14 heures.450-589-9911www.complexefunerairejeancomtois.ca