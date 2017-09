PAQUETTE, Gisèle



Au CHSLD Pavillon de la Rive à Laval, le 21 août 2017, à l’âge de 82 ans, est décédée Madame Gisèle Paquette, infirmière retraitée de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Colette (Germain Pinel) et Michel (Nathalie Bourbonnais), ses deux petites-filles Lucie et Mylène ainsi que sa belle-soeur et amie Rolande Gaudreau Paquette ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Une cérémonie d’inhumation dans le lot familial aura lieu le samedi 23 septembre à 11h au:Lot 10 impair Concession 2436893 rue Sherbrooke E.Montréal, QC H1N 1C7Parents et amis sont priés d’assister sans autre invitation.En guise de sympathie, des dons à la Société Alzheimer seraient grandement appréciés.