POIRIER, François



À Montréal, le 16 septembre 2017, est décédé M. François Poirier, époux de Mme Francine Cadieux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Philippe (Marceline) et Renaud (Denise), ses petits-enfants Victor, Laurent, Maxim et Marion, son frère Gilles, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 23 septembre de 14h à 18h. Un hommage aura lieu à 17h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (soins palliatifs) seraient appréciés.