Ministre influent et proche conseiller des premiers ministres Jean Charest et Philippe Couillard, Jean-Marc Fournier jurait, lundi, qu’il réfléchissait à son avenir. On peut y voir une sortie sincère. Ou à l’opposé un fin stratège prêt à ménager ses options dépendant des circonstances changeantes.

Happé par les allégations du président de la Fraternité des policiers à l’effet qu’une enquête le ciblant aurait été bloquée en hauts lieux, M. Fournier se demandait même « à quoi ça sert, la politique ? ». Une très bonne question.

Pertinente

À quoi ça sert la politique au Québec ? Sûrement pas, comme le fait pourtant son gouvernement, à déglinguer les services publics au nom du sacro-saint déficit zéro.

Ça ne sert pas non plus à ne rien faire pendant que le français recule. Ni à faire croire que les francophones hors Québec ne souffrent pas d’un manque flagrant d’institutions. Ni à faire passer ses adversaires pour des xénophobes en les accusant de souffler sur les « braises de l’intolérance ».

Ça ne sert pas non plus à se contenter d’une politique d’« affirmation » qui, dans les faits, n’est qu’un timide dialogue à sens unique avec le reste du pays sans la moindre obligation de résultat.

Risques de dérapage

La politique, pour reprendre l’expression juste d’un ex-président du PLQ, ça ne devrait surtout pas servir à transformer un parti en redoutable « machine à ramasser de l’argent », comme Jean Charest l’a fait. Et ce, avec tous les risques de dérapage sur le plan éthique qui en ont découlé.

La politique devrait servir le bien commun d’une société. Elle devrait voir au mieux-être de ses citoyens. Elle devrait leur insuffler un supplément d’âme et non pas en faire des robots-comptables.

Quand un gouvernement oublie son véritable rôle politique et social, la dernière chose que ses membres devraient se permettre est de jouer en plus à la victime.