A toutes les sauces

Par un beau dimanche, quatre innocents font des tomates. Seul Denis en avait déjà empoté il y a quelques années. Manon, Jean et moi n’avions aucune idée dans quoi on mettait les mains. On avait des pots, des couvercles neufs, du gros sel, des feuilles de basilic, mais surtout des tomates. Denis, qui n’a aucune idée de la signification du mot modération, en avait acheté 4 caisses. Évidemment, au cours de la journée, commencée vers 11 heures et achevée brûlés ben raide à 20 heures, nous avons dû aller acheter d’autres pots, d’autres couvercles et capsules d’étanchéité. Résultat final : 120 pots hermétiquement remplis avec la promesse formelle de ne plus jamais laisser Denis s’occuper des quantités.