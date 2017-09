DESROSIERS, Sr Cécile

(S. M. de Ste-Scholastique)



À Pierrefonds, chez les Soeurs de N.D. de Charité du Bon-Pasteur, est décédée Sr Cécile Desrosiers, ex-infirmière.Elle était la fille de J.-Philippe Desrosiers de Pointe-au-Père et de Delpha Lavigne (décédés).Elle laisse dans le deuil, outre sa Congrégation, ses deux soeurs Yolande et Claire, son beau-frère le dentiste Bernard Archambault et de nombreux neveux et nièces.Exposition le jeudi 21 septembre de 15h à 17h et de 19h à 21h. Funérailles le vendredi 22 septembre à 10h30 au:9465, boul. Gouin OuestPierrefondsInhumation au Cimetière Sainte-Geneviève.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Logis Rose-Virginie, C.P. 363, Succursale Rosemont, Montréal QC H1X 3C6, www.logisrosevirginie.org -