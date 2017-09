MARTEL GAGNÉ, Suzanne



Le 13 septembre 2017, à l’aube de ses 80 ans, est décédée Mme Suzanne Martel, épouse de M. Adrien Gagné.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Jocelyne (Daniel St-Amour), Carole (Guy Roy) et Martine, ses petits-enfants Marianne, Maxime et Dominic ainsi que nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 26 septembre 2017 de 16h à 19h30 à la:Une liturgie de la Parole suivra à 19h30 en la chapelle de la résidence funéraire.En remplacement de fleurs, un don à l’Association de la Rive-Sud pour la Déficience Intellectuelle serait apprécié, une cause à laquelle elle tenait beaucoup.