GODIN, Isabelle



À Montréal, le 14 septembre, est décédée Isabelle Godin, veuve de Gérard Nonez.Elle laisse dans le deuil ses chers enfants Guillaume et Noémie, ses parents Michèle Gervais et Jean Cléo Godin, ses frères François (Marc Meilland), Christian (Danielle Landry) et Nicolas (Julie Lapointe), ses neveux Antoine, Julien et Simon Godin-Landry, ses oncles Pierre Gervais, s.j. et Georges Godin. Elle laisse également dans le deuil sa belle-mère Marie-Antoinette Fredeling Nonez, sa belle-soeur Rose-Andrée Nonez et son beau-frère Jean Nonez, de même que de nombreux ami(e)s.Conformément à ses dernières volontés, il n’y aura pas d’exposition au salon funéraire. La famille recevra les condoléances une heure avant les funérailles, qui auront lieu le samedi 23 septembre à 11 heures en l’église Notre-Dame-de-Grâce, 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce, Montréal.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Ceux qui le désirent pourront faire un don en sa mémoire au Fonds commémoratif Isabelle Godin pour la recherche sur le cancer du sein de l'Hôpital Général Juif (faire le chèque au nom de la JGH Foundation).