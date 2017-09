ALERTE MODE: la marque C’est Beau ouvrira enfin une boutique pignon sur rue

À notre plus grand bonheur, la plateforme web C’est Beau se transporte en boutique et s’installe sur l’avenue du Mont-Royal à Montréal dès l'automne.

Leur but premier? Promouvoir des produits du Québec en rapprochant les artisans et leurs produits des consommateurs.

Mais pour Raphaël Ricard, fondateur de C’est Beau, «il ne s’agit pas juste de promouvoir des produits locaux, accessibles et abordables, mais de rencontrer l’artisan et découvrir l’histoire derrière le produit. C’est ce qui permet aux gens de faire le premier pas vers une consommation plus responsable et plus réfléchie.»

Cette boutique-concept sera divisée en plusieurs sections pour représenter les différentes pièces d’une maison.

On y trouvera une belle sélection exclusive de produits de cuisine, des objets de maison, des vêtements, des accessoires, des soins de beauté, des affiches et plus encore.

Jusqu'à présent, l'entreprise promeut plus de 45 marques québécoises, dont ¾ oz, Abitibi & Co., Flambette, Fleur Maison, Groom et Lowell.

Comme le projet de cette jeune entreprise se veut 100 % local, il est possible de leur donner un petit un coup de main pour leur campagne de sociofinancement: ICI.

«Comme on encourage l’achat local, ce serait un peu ironique et déplacé de présenter les produits sur des tablettes IKEA. Pour nous c’est une question de principe. On ne fait pas juste dire que c’est bien d’acheter ici, on y croit et on tient à le faire nous aussi!», confie Julie Bélanger, associée chez C’est Beau.