Je n’ai jamais beaucoup aimé l’école. Allez m’asseoir sur un banc de plastique pendant que des inconnus tentaient de m’enfoncer une quantité exodécymale de connaissance dans le crâne, ce n’est pas ma tasse de thé. Peut-être que mon manque d’intérêt et de concentration soit dû à un TDA (Trouble déficitaire de l’attention) ou comme on l’appelait dans les années 90, être un enfant.

J’ai toujours trouvé le concept de l’école bizarre. Demander à des jeunes qui commencent à comprendre comment s’exprimer de passer leur journée à ne rien faire qu’écouter, c’est contre-productif.

Il y a une école que j’ai aimée. L’école nationale de l’humour. Pendant mes 2 ans, j’ai rencontré une quantité de profs, d’étudiants et d’intervenants. Certains inspirants, certains dérangeants, certains percutants. Mais je tentais d’apprécier chacun d’entre eux. Évidemment le fait que j’ai été refusé 3 fois avant d’y être accepté à ma 4e tentative, devait jouer sur mon tempérament. Après avoir attendu mon tour si longtemps, je n’allais pas faire les choses à moitié.

Bien sûr l’école ne nous apprend pas à être drôles, mais plutôt à mieux comprendre l’humour. Nous donner des outils comme la créativité, la rigueur, la hargne, qui nous seront indispensables quand nous quitterons le nid douillet de l’école, pour la jungle parfois sombre du métier d’humoriste.

7 ans après avoir quitté les bancs de l’école, je suis fier de vous dire que je suis de retour. Pas comme étudiant, mais comme enseignant. Après avoir passé 7 ans à paufiner mon art et ma plume, l’école me demande d’utiliser mon expertise et mes connaissances pour aider la prochaine cuvée de comique.

Tous les vendredis, les étudiants du programme humoriste doivent présenter un numéro d’humour de 5 à 7 minutes. Stand-up, anecdote, monologue, personnage, sketch , il n’y a pas de restriction, sinon celle d’être le plus drôle possible.

Le lundi qui précède ces vendredis, j’ai le mandat de rencontrer les élèves et de lire leur texte avec eux. Leur souligner les bons points et les moins bons. Essayer de pousser plus loin certaines idées et d’approfondir certains angles. C’est un feeling incroyable de pouvoir partager mes connaissances au-delà des spectacles et des contrats d’auteur. De parler à des jeunes hommes et femmes qui sont assis là où moi-même j’étais il y 7 ans. Avec la même soif de devenir meilleur, le même petit pétillant dans les yeux.

Certains vont condamner l’école de l’humour en disant que l’humour, ça ne s’apprend pas. On ne peut pas devenir drôle, on l’est et c’est tout. Moi je pense que c’est plus compliqué que ça. Être drôle et être un humoriste c’est deux choses, complémentaires certes, mais aussi très différentes.

J’aime croire qu’en rencontrant ces jeunes chaque semaine, j’implante dans leur tête, des petites graines de réflexions qui leur aurait été difficiles d’avoir dans d’autre contexte.

J’enseigne maintenant dans une école qui m’a refusé trois fois et c’est sûrement l’essentiel du message que je tente de passer à mes étudiants.

L’important ce n’est pas ce qu’on apprend, c’est comment on s’en sert pour réussir.