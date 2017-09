Assassiné par un homme qu’il aidait?

Le grand cœur et la générosité d’un homme de 54 ans pourraient lui avoir coûté la vie. Son cadavre a été retrouvé hier à Salaberry-de-Valleyfield et un suspect, qu’il avait déjà pris sous son aile, a été interrogé hier.

Un suspect de 35 ans est détenu par la SQ et pourrait être impliqué dans l’assassinat du quinquagénaire. Selon des amis de la victime, M. Schinck connaissait le suspect et avait tenté de l’aider avec ces nombreux problèmes. Or, dernièrement, il aurait décidé de couper les ponts puisque le jeune homme était de plus en plus agressif.