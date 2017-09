OUIMET, Thérèse



À Montréal, le 17 septembre 2017, à l'âge de 79 ans, est décédée Thérèse Ouimet. Fille cadette d'une famille de 10 enfants, elle rejoint ses parents Yvonne David et Arthur Ouimet.Elle laisse dans le deuil son frère Jacques, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 25 septembre 2017 de 19h à 22h et mardi de 10h à 12h au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 Beaubien Est, Montréal.Suivra une dernière prière au salon du complexe. L'inhumation aura lieu au cimetière de Ste-Rose-de-Lima (219, boul. Sainte-Rose, Sainte-Rose).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation HMR pour le Centre intégré de cancérologie.